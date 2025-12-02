AMD Ryzen 9 9950X3D＋RTX 5090が8.2万円オフ。パソコンショップSEVENの24時間限定セールが本気すぎる

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、12月2日に『2025/12/2 24時間限定セール』を行う。通常価格から最大82,000円オフと、非常にお得なこのセールで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを手に入れるチャンスだ。

セール期間は12月2日の0:00から23:59まで。この特別なセールで、主に3つの注目商品がラインナップされている。まずは『ZEFT R61XD』、AMD Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5090を搭載したこのモデルは、通常価格816,800円のところ、82,000円オフの734,800円（税抜）で提供される。他に、intel Core Ultra7-265KFプロセッサを搭載した『ZEFT Z55EKD』が40,000円オフ、新価格379,800円（税抜）、そして『ZEFT R60IZ』が23,000円オフの226,800円（税抜）で販売される。

これらのモデルはすべてWindows 11 Home 64ビット版をプリインストールし、32GBのDDR5メモリを搭載。ゲーマーやクリエイター必見のスペックを誇る。他にも全10商品がセール対象となっており、幅広いニーズに応えるラインナップが揃う。この限定セールで購入を検討してはいかがだろうか。

セールは公式サイトの特設ページからのみ行われ、すべての商品が送料無料で配送される。この機会にぜひ公式サイトをチェックしてみてほしい。