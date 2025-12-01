4K／高fpsゲーム用PCが大幅値下げ。RTX 5090機が24時間限定セールに参戦

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、12月1日に『2025/12/1 24時間限定セール』を実施する。セールは12月1日0:00から23:59まで行われ、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で95,000円オフになるという特別なイベントだ。

目玉商品として注目されるのは、「ZEFT Z57X」や「ZEFT R60FV」、さらに「ZEFT R65U」などの人気モデルである。「ZEFT Z57X」は、intel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードに128GBの大容量メモリを搭載し、デスクトップゲーミングに最適化された仕様となっている。通常933,800円(税抜)が95,000円オフとなり、特価838,800円(税抜)で提供される。

一方、AMD Ryzen 9 9950Xを搭載した「ZEFT R60FV」は、高パフォーマンスとコストパフォーマンスを両立しており、通常349,800円(税抜)から20,000円オフの329,800円(税抜)で販売される。そしてエントリーモデル「ZEFT R65U」は、手頃な価格ながらGeForce RTX 5050を採用し、通常187,800円(税抜)より8,000円オフの179,800円(税抜)となっている。

今回のセールは送料無料で、さらに全10商品がセール対象に含まれる。これら詳細はセール特設ページにて確認できる。ハイスペックな性能とコストメリットを兼ね備えたこれらのモデルは、ゲーマーやテクノロジー愛好家にとって見逃せない機会となっている。