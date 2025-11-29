AMD Ryzen 9 9950X3D×RTX 5080×192GBメモリの怪物PCが7.5万円オフ。パソコンショップSEVENの24時間限定セールが強すぎる

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、11月29日に「2025/11/29 24時間限定セール」を実施。最大で75,000円オフとなる最新のゲーミングPCやデスクトップPCがラインナップされている。このセールは11月29日0:00から23:59までの24時間限定で行われるという。

主なセール商品には、最上位モデルの「ZEFT R61AS」が含まれている。このモデルはAMD Ryzen 9 9950X3DプロセッサーとGeForce RTX 5080を搭載し、メモリは192GBのDDR5を誇る。通常749,800円（税抜）のところ、セール価格は674,800円（税抜）と75,000円の値引きが適用されている。さらには、Windows 11 Proが標準装備され、送料無料なのも魅力となる。

また、「ZEFT R66W」も見逃せない。AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、価格は通常426,800円（税抜）から41,000円オフの385,800円（税抜）となる。Windows 11 Homeが採用されており、こちらも送料無料だ。

さらに「ZEFT Z57CM」もセール対象だ。このモデルはIntel Core Ultra7-265KFプロセッサーとGeForce RTX 5070 Tiグラフィックボードで強力な性能を提供する。通常価格から42,000円オフの特価397,800円（税抜）で購入可能。全てのモデルは合わせて10商品がセール対象としてラインナップされており、詳細は特設ページで確認できる。