メモリ64GB×RTX 5070 TiのZEFT Z55XYが特価に。パソコンショップSEVENの限定セールが熱い

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、11月26日に特別な24時間限定セールを開催する。セールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大50,000円オフになるなど、お得な価格で購入できる。

注目の製品「ZEFT Z55XY」は、Windows 11 Homeを搭載し、intel Core Ultra7-265KFとGeForce RTX 5070 Tiを組み合わせた高性能なPCだ。メモリは64GB DDR5を搭載しており、ストレージには2000GB SSDを採用している。通常価格529,800円（税抜）から50,000円引きで、特価479,800円（税抜）で提供される。

また、「ZEFT Z55IE」は、同じくWindows 11 Homeを搭載し、プロセッサにintel Core Ultra7-265Fを使用、このモデルはGeForce RTX 5070を搭載し、16GB DDR5のメモリと1000GBのSSDを組み合わせている。通常価格285,800円（税抜）のところ、16,000円引きの269,800円（税抜）となっている。

さらに「ZEFT R60SF」は、AMD Ryzen 9 9900XプロセッサとGeForce RTX 5070 Tiを組み合わせた一台で、32GB DDR5メモリと1000GB SSDを搭載する。通常395,800円（税抜）が28,000円引きの367,800円（税抜）で手に入る。

他にも合計10製品がセール対象となり、全商品は送料無料で提供される。セールは11月26日0:00から23:59までの限定開催で、詳細はセール特設ページで確認できる。