AMD Ryzen 7 7800X3D×RTX 5070構成が27万円台！ 性能も価格も妥協なし

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、11月11日に『2025/11/11 24時間限定セール』を開催する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大40,000円オフという魅力的な価格で提供される予定だ。

セール期間は11月11日0:00から同日23:59までの一日限り。「ZEFT Z57W」は、通常価格499,800円（税抜）から40,000円引きの459,800円（税抜）で提供される。Microsoft Windows 11 Homeを搭載し、intel Core Ultra9-285KプロセッサやGeForce RTX 5070 Tiグラフィックスボード、64GB DDR5メモリを装備するハイエンドなPCである。

さらに、AMD Ryzen 5 9600プロセッサを搭載した「SR-ar5-5660J/S9」は、通常価格135,800円（税抜）から6,000円引きの129,800円（税抜）で購入可能だ。このスリムタイプPCは16GB DDR5メモリと1TB SSDを備え、日常的な使用に最適だろう。

中間価格帯の「ZEFT R61D」は、通常価格289,800円（税抜）から18,000円引きの271,800円（税抜）で販売される。AMD Ryzen 7 7800X3DプロセッサとGeForce RTX 5070を搭載し、32GB DDR5メモリで快適なゲーム体験を提供する。

その他にも全10商品がセール対象として用意されており、詳細はセール特設ページで確認できる。送料無料であるため、秋の夜長をこの機会に満たすには最適なセールといえるだろう。