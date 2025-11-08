AMD Ryzen 9＋RTX 5070 Ti搭載、最強ゲーミングPCが5万円引き

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、11月8日に『2025/11/8 24時間限定セール』を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大50,000円の値引きとなる。この貴重な機会は、11月8日の0:00から23:59までの24時間限定で実施される。

セールの目玉商品には「ZEFT R61AEB」や「ZEFT R60IF」、そして「ZEFT R66G」が含まれる。例えば、「ZEFT R61AEB」は、AMD Ryzen 9 9950X3DプロセッサとGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、32GBのDDR5メモリを備えるハイエンドモデルで、通常価格449,800円（税抜）から50,000円オフの399,800円（税抜）という特価で提供される。

中間スペックの「ZEFT R60IF」は、AMD Ryzen 5 9600プロセッサとGeForce RTX 5070を装備し、通常271,800円（税抜）を12,000円オフの259,800円（税抜）で販売される。さらに「ZEFT R66G」は、プロセッサにAMD Ryzen 7 7700を選び、通常価格199,800円（税抜）から5,000円オフの194,800円（税抜）になる。このほかにも、セール対象商品は全10種類用意されている。

詳しくは、セール特設ページで確認が可能で、特別価格での購入を検討している方はこのチャンスをお見逃しなく。