Ryzen 9 9950X＋Radeon RX 9060XT搭載モデルが税抜30万円切り、セブンアールが本気の値下げ

セブンアールジャパンは、11月7日に特別な『2025/11/7 24時間限定セール』を実施する。セールは11月7日0:00から23:59までの一日限りで行われ、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大88,000円の割引となるという魅力的な内容だ。

セールの目玉商品である「ZEFT Z55XX」は、プロセッサに「intel Core Ultra9-285」や、グラフィックボードに「Geforce RTX 5090」を搭載した高性能なゲーミングPCで、通常価格874,800円（税抜）から88,000円オフされ、特価786,800円（税抜）で提供される。また、このモデルには高級ケース「CoolerMaster HAF 700 EVO 特別仕様」が使用されており、1200Wの80Plus gold電源が安定した動作を提供する。

他にも、AMDの「Ryzen 9 9950X」を搭載した「ZEFT R60FV」も登場する。グラフィックボードには「Radeon RX 9060XT」が採用されており、通常価格323,800円（税抜）より24,000円引きの特価299,800円（税抜）で購入可能だ。このモデルも送料無料となり、価格に見合った性能を求めるユーザーにとって非常に魅力的なオプションとなる。

他にも全10商品がセール対象となり、お得に購入可能なこの機会をお見逃しなく。詳細及び購入はセール特設ページで確認できる。各商品の詳細なスペックや対応するアクセサリー類も考慮し、購入を検討してみてほしい。