AMD Ryzen 5 9600＋64GBメモリで16万円台！ コンパクトPC「SR-ar5-5680J/S9」が値下げ中

【パソコンショップSEVEN】11月6日限定！最大66,000円オフの「24時間限定セール」開催

セブンアールジャパンが運営する「パソコンショップSEVEN」は、11月6日限定で『24時間限定セール』を実施する。

セール期間は11月6日0:00から23:59までの一日限り。最新のゲーミングPCや高性能デスクトップPCが、最大66,000円引きの特別価格で登場する。

■ 目玉モデル：「ZEFT Z55GA」— ハイエンドゲーミングPCが6万6千円オフ

セール注目の一台が、ゲーマー必見のハイエンドモデル「ZEFT Z55GA」だ。

Windows 11 Proを搭載し、最新CPU「Intel Core Ultra7-265F」と最先端GPU「GeForce RTX 5090」を組み合わせた、圧倒的な性能を誇るマシンとなっている。

さらに、32GB DDR5メモリと1TB SSDを搭載し、処理速度と安定性も抜群。

通常価格664,800円のところ、セール中は66,000円引きの598,800円（税抜）で購入可能だ。

■ デザイン×性能：「ZEFT Z56W」— 高性能Core Ultra9モデルが26,000円オフ

スタイリッシュなデザインと高性能を兼ね備えた「ZEFT Z56W」も見逃せない。

Windows 11 Homeを採用し、「Intel Core Ultra9-285K」と「GeForce RTX 5060 Ti」を搭載。

64GB DDR5メモリと1TB SSDを備え、ヘビーユースにも余裕で対応する。

通常335,800円のところ、セール価格は309,800円（税抜）。26,000円オフで手に入るこの機会は要チェックだ。

■ コンパクトで高性能：「SR-ar5-5680J/S9」— Ryzen 5搭載モデルが4,000円引き

省スペース設計のスリムケースを採用した「SR-ar5-5680J/S9」もラインアップ。

高性能なAMD Ryzen 5 9600プロセッサ、64GBメモリ、1TB SSDを搭載し、日常使いからクリエイティブ用途まで幅広く対応する。

通常価格168,800円から4,000円引きの164,800円（税抜）で販売される。

■ 合計10商品が対象、詳細は特設ページで公開中

今回の「24時間限定セール」では、合計10製品が特価対象となる。

最新ゲーミングPCやデスクトップPCをお得に手に入れるチャンスを逃さないよう、気になるモデルは早めにチェックしておこう。