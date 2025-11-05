Ryzen 9 9950X3D×RTX 5080×192GBメモリ！ 怪物級BTOが6万3000円引き

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENでは、11月5日に『2025/11/5 24時間限定セール』を開催する。この日は最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大63,000円引きとなり、特別価格で購入できるチャンスだ。

セール対象の一つ、【ZEFT R61AS】は、AMD Ryzen 9 9950X3Dプロセッサを搭載したハイエンドモデルだ。GeForce RTX 5080グラフィックボードや192GB DDR5メモリなど現行最高峰のスペックを誇る。通常価格629,800円（税抜）から63,000円引きの566,800円（税抜）で販売する。

さらに【ZEFT R60SV】は、AMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサとGeForce RTX 5070 Tiを搭載したデスクトップPCだ。ストレージには2000GB SSDと2TB HDDを装備し多目的に利用可能で、通常価格423,800円（税抜）から40,000円オフの383,800円（税抜）での提供だ。

初心者にもおすすめの【ZEFT Z56BN】は、intel Core Ultra7-265プロセッサとGeForce RTX 5060 Tiを搭載したモデルであり、通常284,800円（税抜）から15,000円オフの269,800円（税抜）で購入可能だ。こちらも送料無料での提供となる。

セールの詳細やその他商品については、特設ページにて確認できる。この絶好の機会をお見逃しなく。