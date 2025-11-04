AMD Ryzen 7 7800X3D & RTX 5080搭載！ ハイスペックゲーミングPCが今だけ5万円引き【11/4限定】

【24時間限定】セブンアールジャパン、「2025/11/4 限定セール」で最新ゲーミングPCが最大5万円オフ！

セブンアールジャパンは、11月4日限定で「24時間限定セール」を開催する。この1日限りの特別セールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大50,000円オフとなる。販売期間は11月4日0:00～23:59までの24時間限定だ。

■ 注目モデル：「ZEFT R60AD」が5万円引きの特価！

今回のセールでは、ハイスペック志向のユーザー必見の最新モデルが多数登場。特に注目を集めているのが、「ZEFT R60AD」だ。

このモデルは、

・AMD Ryzen 7 7800X3D プロセッサ

・NVIDIA GeForce RTX 5080 グラフィックボード

を搭載したハイエンド構成。

通常価格449,800円のところ、特別価格399,800円（税抜）で販売される。さらに、送料無料となっており、コストパフォーマンスの高さも魅力だ。

■ 人気モデルも多数セール対象

「ZEFT R60FY」や「ZEFT R61BE」など、人気の高性能モデルも今回のセールにラインナップ。いずれも通常より値引きされており、プロ仕様のパワーを求めるゲーマーやクリエイターに最適な内容となっている。

高性能と価格のバランスを重視するユーザーにとって、まさにベストタイミングのセールといえるだろう。

セール期間中は、全10モデルが特別価格で登場。購入を検討している人は、この24時間限定チャンスを見逃さないようにしたい。

最新ゲーミングPCをお得に手に入れる絶好の機会

11月4日、セブンアールジャパンの「24時間限定セール」で、理想の1台を手に入れよう。