AMD Ryzen 7＆RTX 5070搭載モデルも登場！ パソコンショップSEVEN 11/3限定セール開催

パソコンショップSEVEN、11月3日限定「24時間セール」開催！ゲーミングPCが最大54,000円オフ
セブンアールジャパン運営のパソコンショップSEVENは、11月3日に「24時間限定セール」を開催する。
セール期間は11月3日0:00〜23:59までの1日限定。ハイエンドからコスパ重視モデルまで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大54,000円引きで登場する注目のセールだ。
■ 目玉はハイエンドゲーミングPC「ZEFT Z55BP」
今回の目玉モデルは、圧倒的な性能を誇る「ZEFT Z55BP」。
通常価格533,800円のところ、54,000円オフの特価479,800円（税抜）で販売される。
OS：Windows 11 Pro 64bit
CPU：Intel Core Ultra9-285K
GPU：NVIDIA GeForce RTX 5080
メモリ：32GB DDR5
ストレージ：2TB SSD
最新CPUと次世代GPUを搭載した構成は、重量級のPCゲームはもちろん、動画編集や3DCG制作などクリエイティブ用途にも最適な仕様だ。
■ コスパ重視なら「SR-u5-4060B/S9ND」が狙い目
コストパフォーマンスを重視するユーザーには、「SR-u5-4060B/S9ND」がオススメ。
通常価格143,800円から4,000円引きの139,800円（税抜）で登場する。
OS：Windows 11 Home 64bit
CPU：Intel Core Ultra5-235
メモリ：16GB DDR5
ストレージ：1TB SSD
日常使いから人気タイトルのゲームプレイまで幅広く対応できるバランスの取れた構成で、初めてのゲーミングPCとしてもおすすめだ。
■ Ryzen搭載モデル「ZEFT R66J」も注目
AMD派に人気の「ZEFT R66J」も見逃せない。
通常価格249,800円が23,000円オフの226,800円（税抜）で購入できる。
CPU：AMD Ryzen 7 7700
GPU：GeForce RTX 5070
メモリ：32GB DDR5
ストレージ：1TB SSD
ゲーミングだけでなく、動画制作や配信などにも対応できるハイパフォーマンスモデルだ。
■ 全10モデルが特価で登場、24時間限定のチャンス！
このセールでは上記3モデルを含む全10機種が特別価格でラインナップ予定。
ハイスペックゲーミングPCを検討している人も、コスパ重視のエントリーモデルを探している人も、この24時間限定セールは見逃せない。
公式サイトの特設ページから詳細を確認し、11月3日限定のお得なチャンスを手に入れよう。