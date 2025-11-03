AMD Ryzen 7＆RTX 5070搭載モデルも登場！ パソコンショップSEVEN 11/3限定セール開催

パソコンショップSEVEN、11月3日限定「24時間セール」開催！ゲーミングPCが最大54,000円オフ

セブンアールジャパン運営のパソコンショップSEVENは、11月3日に「24時間限定セール」を開催する。

セール期間は11月3日0:00〜23:59までの1日限定。ハイエンドからコスパ重視モデルまで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大54,000円引きで登場する注目のセールだ。

■ 目玉はハイエンドゲーミングPC「ZEFT Z55BP」

今回の目玉モデルは、圧倒的な性能を誇る「ZEFT Z55BP」。

通常価格533,800円のところ、54,000円オフの特価479,800円（税抜）で販売される。

OS：Windows 11 Pro 64bit

CPU：Intel Core Ultra9-285K

GPU：NVIDIA GeForce RTX 5080

メモリ：32GB DDR5

ストレージ：2TB SSD

最新CPUと次世代GPUを搭載した構成は、重量級のPCゲームはもちろん、動画編集や3DCG制作などクリエイティブ用途にも最適な仕様だ。

■ コスパ重視なら「SR-u5-4060B/S9ND」が狙い目

コストパフォーマンスを重視するユーザーには、「SR-u5-4060B/S9ND」がオススメ。

通常価格143,800円から4,000円引きの139,800円（税抜）で登場する。

OS：Windows 11 Home 64bit

CPU：Intel Core Ultra5-235

メモリ：16GB DDR5

ストレージ：1TB SSD

日常使いから人気タイトルのゲームプレイまで幅広く対応できるバランスの取れた構成で、初めてのゲーミングPCとしてもおすすめだ。

■ Ryzen搭載モデル「ZEFT R66J」も注目

AMD派に人気の「ZEFT R66J」も見逃せない。

通常価格249,800円が23,000円オフの226,800円（税抜）で購入できる。

CPU：AMD Ryzen 7 7700

GPU：GeForce RTX 5070

メモリ：32GB DDR5

ストレージ：1TB SSD

ゲーミングだけでなく、動画制作や配信などにも対応できるハイパフォーマンスモデルだ。

■ 全10モデルが特価で登場、24時間限定のチャンス！

このセールでは上記3モデルを含む全10機種が特別価格でラインナップ予定。

ハイスペックゲーミングPCを検討している人も、コスパ重視のエントリーモデルを探している人も、この24時間限定セールは見逃せない。

公式サイトの特設ページから詳細を確認し、11月3日限定のお得なチャンスを手に入れよう。