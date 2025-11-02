Ryzen 7 9700X・Core Ultra 9搭載！ 圧倒的パフォーマンスのゲーミングPCがセール中

パソコンショップSEVENの「24時間限定セール」開催！最新ゲーミングPCが最大68,000円OFF【11月2日限定】

パソコンショップSEVENは、11月2日限定で「24時間限定セール」を開催する。

セール当日は、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大68,000円OFFになる特別キャンペーンが実施される。

開催時間は11月2日0:00〜23:59の24時間限定だ。

最大68,000円OFF！注目のセール対象モデル

今回のセールでは、人気のハイスペックモデルが多数ラインナップされている。なかでも注目は次の3機種だ。

ZEFT R60P：AMD Ryzen 7 9700X 搭載モデル

ZEFT Z57K：Intel Core Ultra 7-265F 搭載モデル

ZEFT Z57U：Intel Core Ultra 9-285 搭載モデル

これらのモデルはいずれも高い処理性能とバランスの取れたスペックを備え、すべて送料無料で提供される。

セール価格の詳細

ZEFT R60P

通常価格：687,800円（税抜） → セール価格：619,800円（税抜）

通常価格より68,000円引き

ZEFT Z57K

通常価格：284,800円（税抜） → セール価格：269,800円（税抜）

通常価格より15,000円引き

ZEFT Z57U

通常価格：396,800円（税抜） → セール価格：367,800円（税抜）

通常価格より29,000円引き

いずれのモデルも、高性能メモリと超高速SSDを搭載し、最新ゲームや動画編集などの高負荷作業にも余裕で対応する。

購入を検討しているユーザーは、セール特設ページから詳細スペックや購入手続きが確認できる。

ゲーミングPCファン必見のビッグチャンス！

この「24時間限定セール」は、ゲーミングPCユーザーや高性能デスクトップを探している人にとって見逃せないイベントだ。

通常価格では手に入りにくいハイスペックPCを、特別価格で購入できる絶好の機会となっている。

セールの詳細や対象モデルは、パソコンショップSEVEN公式サイトの特設ページで確認可能だ。