RTX 5080搭載「ZEFT Z55XO」など、セブンアールジャパンが高性能BTO PCを最大65,000円値下げ

【24時間限定】セブンアールジャパン、最大65,000円オフの「2025/11/1 セール」開催！

セブンアールジャパンは、11月1日限定で「24時間限定セール」を開催する。

セール期間は11月1日の0:00〜23:59までの1日限定。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが、最大65,000円引きで購入できるチャンスだ。

ハイエンドモデル「ZEFT Z55XO」が65,000円オフ！

今回のセールで最も注目を集めるのが、フラッグシップモデルの「ZEFT Z55XO」。

最新のMicrosoft Windows 11 Proを標準搭載し、Intel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5080グラフィックボードを組み合わせたハイスペックマシンだ。

通常価格624,800円（税抜）のところ、特別価格559,800円（税抜）で販売。しかも送料無料で提供される。

Ryzen搭載モデルもお得に登場！

高性能なRyzenプロセッサを採用したモデルも値下げ対象となっている。

ZEFT R60FT：通常価格244,800円 → 226,800円（税抜）［18,000円オフ］

ZEFT R61B：通常価格249,800円 → 226,800円（税抜）［23,000円オフ］

どちらのモデルも、送料無料で全国（北海道・沖縄を除く）に配送される。

セールは公式サイト限定！7機種以上が対象に

セールはセブンアールジャパン公式サイトの特設ページ限定で開催され、上記の3機種ほか、全10商品のBTOパソコンが特別価格でラインナップされる。