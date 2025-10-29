Core Ultra7-265KF × RTX 5080の実力をこの価格で！ 最新ZEFT Z55XZが驚異のコスパ

パソコンショップSEVEN、10月29日限定の「24時間限定セール」を開催！人気ゲーミングPCが最大5万円オフ

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、10月29日に「24時間限定セール」を実施する。この日限りの特別セールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大50,000円割引となる。 高性能モデルをお得に購入できる絶好のチャンスだ。

注目のセール対象モデル3選

まず注目すべきは、ZEFT Z55XZ。最新のIntel Core Ultra7-265KFプロセッサとGeForce RTX 5080を搭載し、圧倒的な処理性能を誇るハイエンドゲーミングPCだ。通常価格489,800円（税抜）から50,000円オフの特価439,800円（税抜）で販売される。

続いて紹介するのは、ZEFT Z55EKA。同じくIntel Core Ultra7-265KFを採用し、グラフィックボードにはGeForce RTX 5070 Tiを搭載。バランスの取れた高性能モデルで、通常価格389,800円（税抜）が26,000円オフの363,800円（税抜）に。

最後に紹介するのは、ZEFT Z55XK。Intel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 3050を搭載し、価格と性能のバランスに優れたモデルだ。通常価格264,800円（税抜）が15,000円オフの249,800円（税抜）に。

セール概要と開催期間

今回の「24時間限定セール」は、10月29日0:00～23:59のみ開催される。期間中は全品送料無料で提供されるため、気になるモデルをお得に手に入れるチャンスだ。セールの詳細や対象モデルの一覧は、特設ページから確認できる。