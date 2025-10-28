このページの本文へ

Ryzen 9 9950X3D＋RTX 5080搭載マシンが今だけ大特価！ セブンアールジャパン24時間限定セール

2025年10月28日 00時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

セブンアールジャパン、10月28日に24時間限定セール開催！最大63,000円オフで最新ゲーミングPCを手に入れるチャンス

　BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、10月28日限定で24時間限定セールを開催する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大63,000円オフとなる特別企画で、PC愛好者にとって見逃せない一日となりそうだ。

　セール期間は10月28日0:00〜23:59までの1日限定。この日だけの大幅割引で、ハイエンドマシンをお得に購入できるチャンスだ。

フラッグシップモデル「ZEFT R61AS」が63,000円オフ！

　今回の目玉となるのが、圧倒的な性能を誇るZEFT R61AS

　通常価格629,800円（税抜）のところ、63,000円引きの566,800円（税抜）で販売される。

　搭載するのは、最新のAMD Ryzen 9 9950X3DプロセッサGeForce RTX 5080グラフィックボード。さらに192GB DDR5メモリを備え、まさに“現行最高クラス”のゲーミング体験を実現する。

豊富なラインナップで用途に合わせて選べる

　高性能ゲーミングモデルだけでなく、一般的な用途にも対応するモデルも用意されている。

　「ZEFT Z55HSは、intel Core Ultra7-265KFGeForce RTX 5080を搭載。通常485,800円（税抜）から47,000円オフの438,800円（税抜）で購入可能だ。

　さらに、ZEFT R60HKAMD Ryzen 7 9800X3Dを採用し、特価269,800円（税抜）で提供される。価格と性能のバランスに優れたコストパフォーマンスモデルとして注目を集めそうだ。

　いずれのモデルも送料無料で届けられるのも嬉しいポイントだ。

セール詳細は特設ページでチェック！

　今回のセールでは、ここで紹介したモデル以外にも多彩なBTOパソコンがラインアップされている。

　セールの詳細や対象商品は、セブンアールジャパンの特設ページで確認可能だ。

　この1日限りの特別セールを逃さず、最新テクノロジーを搭載した理想のPCを手に入れよう。

