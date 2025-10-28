Ryzen 9 9950X3D＋RTX 5080搭載マシンが今だけ大特価！ セブンアールジャパン24時間限定セール

セブンアールジャパン、10月28日に24時間限定セール開催！最大63,000円オフで最新ゲーミングPCを手に入れるチャンス

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、10月28日限定で24時間限定セールを開催する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大63,000円オフとなる特別企画で、PC愛好者にとって見逃せない一日となりそうだ。

セール期間は10月28日0:00〜23:59までの1日限定。この日だけの大幅割引で、ハイエンドマシンをお得に購入できるチャンスだ。

フラッグシップモデル「ZEFT R61AS」が63,000円オフ！

今回の目玉となるのが、圧倒的な性能を誇る「ZEFT R61AS」。

通常価格629,800円（税抜）のところ、63,000円引きの566,800円（税抜）で販売される。

搭載するのは、最新のAMD Ryzen 9 9950X3DプロセッサとGeForce RTX 5080グラフィックボード。さらに192GB DDR5メモリを備え、まさに“現行最高クラス”のゲーミング体験を実現する。

豊富なラインナップで用途に合わせて選べる

高性能ゲーミングモデルだけでなく、一般的な用途にも対応するモデルも用意されている。

「ZEFT Z55HS」は、intel Core Ultra7-265KFとGeForce RTX 5080を搭載。通常485,800円（税抜）から47,000円オフの438,800円（税抜）で購入可能だ。

さらに、「ZEFT R60HK」はAMD Ryzen 7 9800X3Dを採用し、特価269,800円（税抜）で提供される。価格と性能のバランスに優れたコストパフォーマンスモデルとして注目を集めそうだ。

いずれのモデルも送料無料で届けられるのも嬉しいポイントだ。

セール詳細は特設ページでチェック！

今回のセールでは、ここで紹介したモデル以外にも多彩なBTOパソコンがラインアップされている。

セールの詳細や対象商品は、セブンアールジャパンの特設ページで確認可能だ。

この1日限りの特別セールを逃さず、最新テクノロジーを搭載した理想のPCを手に入れよう。