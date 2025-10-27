RTX 5090×Core Ultra7搭載！ セブンアールジャパンが24時間限定でゲーミングPCを大特価販売

【24時間限定】セブンアールジャパンが最新ゲーミングPCを特別セール開催！

10月27日限定で高性能BTOパソコンをお得に購入できるチャンス

セブンアールジャパンは、10月27日の24時間限定特別セールを開催する。高性能なゲーミングPCやデスクトップPCを数多く手がけるBTOパソコンメーカーとして知られる同社が、人気モデルを大幅割引で提供する。

注目モデル「ZEFT Z55BY」

セールの目玉となるのは、ハイエンドモデルの「ZEFT Z55BY」。

通常価格745,800円から76,000円引きの669,800円（税抜）で登場する。

このモデルは、最新のGeForce RTX 5090グラフィックボードとIntel Core Ultra 7-265KFプロセッサを搭載し、あらゆるゲームで最高のパフォーマンスを発揮。プロゲーマーや映像制作など、処理能力を求めるユーザーにも最適だ。

その他のセール対象モデル

そのほかにも、高いコストパフォーマンスを誇るモデルが多数ラインナップされている。

・ZEFT R61R

AMD Ryzen 7 7800X3DとRadeon RX 9070XTグラフィックボードを搭載。通常価格399,800円が373,800円（税抜）に値下げされ、ゲーミングだけでなくクリエイティブ作業にも対応する高性能モデルだ。

・ZEFT R61BQ

GeForce RTX 5060を採用し、快適なゲーム体験を提供。通常価格269,800円が258,800円（税抜）と、お手頃価格で手に入る。

購入は公式セールページから

特設セールページでは、各商品の詳細や購入手順を確認できる。

すべての対象製品が送料無料で提供されるのも大きな魅力だ。

わずか24時間だけのこのチャンスを逃さず、最新ゲーミングPCを手に入れよう。