RTX 5070 Ti搭載モデルが5万円オフ！ パソコンショップSEVENの「ZEFT Z55XY」が安い

2025年10月25日 00時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

パソコンショップSEVEN、10月25日限定で最大5万円オフのセールを開催！

　BTOパソコンメーカー「セブンアールジャパン」が運営するパソコンショップSEVENは、10月25日限定で「24時間限定セール」を実施する。

　ゲーミングPCから高性能デスクトップPCまで、幅広いモデルを最大50,000円引きという破格の値引きで提供する。

注目モデル1：ZEFT Z55XY ― 圧倒的ハイエンド仕様

　今回のセールで特に注目を集めるのが、ハイエンドモデルのZEFT Z55XYだ。

　最新CPU Intel Core Ultra7-265KFと、GPUにGeForce RTX 5070 Tiを搭載。

　さらに、64GB DDR5メモリ2000GB SSDを備え、圧倒的なパフォーマンスを実現している。

　通常価格 499,800円 のところ、今回のセールでは50,000円オフの449,800円（税抜）で購入可能。

　最新ゲームや映像編集、クリエイティブ作業に最適な一台となっている。

注目モデル2：ZEFT Z56BE ― バランス重視の高コスパモデル

　もう一つの注目モデルが、コストパフォーマンスに優れたZEFT Z56BE

　CPUにはIntel Core Ultra9-285、GPUにはGeForce RTX 5060 Ti 16GBを搭載。

　32GB DDR5メモリ1000GB SSDの構成で、パワーと安定性のバランスが取れた一台だ。

　通常価格349,800円が、セール期間中は329,800円（税抜）に値下げされ、送料無料で提供される。

全10モデルがセール対象 ― 限定ページで詳細をチェック！

　今回の「24時間限定セール」では、全10種類のPCが対象。

　それぞれのモデル詳細やスペックは、下記の特設ページで確認できる。

　数量・時間ともに限られているため、気になるモデルがある方は早めのチェックがおすすめだ。

　このチャンスを逃さず、あなたの用途にぴったりのハイスペックPCを手に入れよう。

