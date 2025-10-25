RTX 5070 Ti搭載モデルが5万円オフ！ パソコンショップSEVENの「ZEFT Z55XY」が安い

パソコンショップSEVEN、10月25日限定で最大5万円オフのセールを開催！

BTOパソコンメーカー「セブンアールジャパン」が運営するパソコンショップSEVENは、10月25日限定で「24時間限定セール」を実施する。

ゲーミングPCから高性能デスクトップPCまで、幅広いモデルを最大50,000円引きという破格の値引きで提供する。

注目モデル1：ZEFT Z55XY ― 圧倒的ハイエンド仕様

今回のセールで特に注目を集めるのが、ハイエンドモデルの「ZEFT Z55XY」だ。

最新CPU Intel Core Ultra7-265KFと、GPUにGeForce RTX 5070 Tiを搭載。

さらに、64GB DDR5メモリと2000GB SSDを備え、圧倒的なパフォーマンスを実現している。

通常価格 499,800円 のところ、今回のセールでは50,000円オフの449,800円（税抜）で購入可能。

最新ゲームや映像編集、クリエイティブ作業に最適な一台となっている。

注目モデル2：ZEFT Z56BE ― バランス重視の高コスパモデル

もう一つの注目モデルが、コストパフォーマンスに優れた「ZEFT Z56BE」。

CPUにはIntel Core Ultra9-285、GPUにはGeForce RTX 5060 Ti 16GBを搭載。

32GB DDR5メモリと1000GB SSDの構成で、パワーと安定性のバランスが取れた一台だ。

通常価格349,800円が、セール期間中は329,800円（税抜）に値下げされ、送料無料で提供される。

全10モデルがセール対象 ― 限定ページで詳細をチェック！

今回の「24時間限定セール」では、全10種類のPCが対象。

それぞれのモデル詳細やスペックは、下記の特設ページで確認できる。

数量・時間ともに限られているため、気になるモデルがある方は早めのチェックがおすすめだ。

このチャンスを逃さず、あなたの用途にぴったりのハイスペックPCを手に入れよう。