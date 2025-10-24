RTX 5080＋Core Ultra9の圧倒的性能！ ZEFT Z55XOがセール価格で手に入るチャンス

パソコンショップSEVEN、24時間限定セール開催！人気ゲーミングPCが最大65,000円オフ

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、10月24日に24時間限定のスペシャルセールを開催する。

今回のセールでは、最新のゲーミングPCや高性能デスクトップPCが、最大65,000円オフで購入できる絶好のチャンスだ。

セール注目モデル：ZEFT Z55XOが大幅値引き

目玉となるのは、ハイエンド仕様のゲーミングPC「ZEFT Z55XO」。Windows 11 Proを搭載し、Intel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5080グラフィックボードを備えた注目モデルだ。

通常価格624,800円（税抜）から65,000円オフの559,800円（税抜）で提供される。

さらに、ほかの人気モデルもお得に登場している。「ZEFT R61AI」はAMD Ryzen 9 9950X3Dプロセッサを搭載し、通常価格359,800円（税抜）から25,000円オフの334,800円（税抜）。



「ZEFT Z56BD」はIntel Core Ultra7-265KFを採用し、通常価格289,800円（税抜）から18,000円オフの271,800円（税抜）で販売される。

今回のセールでは、合計で10モデルが対象となっており、ユーザーの使用目的や予算に応じた幅広い選択肢が用意されている。

セール特設ページから簡単アクセス＆送料無料特典

セールはパソコンショップSEVENの特設ページから簡単にアクセスできる。

さらに、全商品に送料無料特典が付いているのも魅力のひとつ。コストパフォーマンスと性能の両立を求めるユーザーにとって、まさに見逃せないキャンペーンといえるだろう。

この24時間限定セールは、ゲーミングPCやハイスペックデスクトップPCの購入を検討している人にとって、最高のタイミングだ。