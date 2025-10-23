【Core Ultra9×RTX 5090】最強ゲーミングPC「ZEFT Z55CE」が86,000円引き！【10/23限定セール】

【10月23日限定】セブンアールジャパンが「24時間限定セール」開催！人気ゲーミングPCが最大86,000円オフ

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、10月23日に「24時間限定セール」を開催する。セール期間は10月23日0:00〜23:59までのわずか1日限定。人気のゲーミングPCやデスクトップPCが、最大86,000円引きという大幅割引で登場する。

フラッグシップモデル「ZEFT Z55CE」が86,000円オフ！

今回のセール最大の注目は、ハイエンドゲーミングモデル「ZEFT Z55CE」。

このモデルは最新のIntel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードを搭載し、圧倒的なパフォーマンスを実現。128GBのDDR5メモリを備え、大容量データ処理や映像編集、最新ゲームにも余裕で対応する。

通常価格859,800円のところ、セールでは773,800円（税抜）で販売される。

コスパ重視なら「SR-ar9-9360/S9」もおすすめ

高性能ながら手頃な価格を求めるユーザーには「SR-ar9-9360/S9」が狙い目だ。

AMD Ryzen 9 9950Xプロセッサと16GBメモリを搭載し、ゲーミングからクリエイティブ用途まで幅広く対応。

通常価格199,800円から4,000円オフの195,800円（税抜）で購入できる。

バランス重視の「ZEFT Z56M」も特価で登場

中価格帯ながら信頼性と性能を兼ね備えた「ZEFT Z56M」もセール対象。

GeForce RTX 5060を搭載し、日常的なゲームプレイや動画編集にも十分な性能を発揮する。

通常218,800円が、セール期間中は208,800円（税抜）に値下げされる。

全10モデルが特別価格に！

このほかにも、合計10商品がセール対象としてラインアップされている。

詳細やスペック情報は、セブンアールジャパン公式サイトの特設ページで確認可能だ。

24時間限定のこのチャンスを見逃さないようにしたい。