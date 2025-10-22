今日だけ！ パソコンショップSEVENのゲーミングPCが最大9万円オフ、RTX 5090搭載モデルも対象に！

【10月22日限定】パソコンショップSEVENが「24時間限定セール」を開催！最新ゲーミングPCが最大9万円オフ

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、10月22日限定で「24時間限定セール」を開催する。

同社が運営するパソコンショップSEVENにて、人気の最新ゲーミングPCおよびデスクトップPCが、最大90,000円オフとなる特別価格で登場。セール期間は0:00〜23:59の24時間限定だ。

■ 目玉モデル「ZEFT Z57X」――ハイエンド構成で9万円引き！

今回のセールで最も注目を集めるのが、フラッグシップモデルの「ZEFT Z57X」だ。

OSにはWindows 11 Pro 64ビット版を採用し、CPUにIntel Core Ultra9-285K、GPUには最新のGeForce RTX 5090を搭載。

さらに、メモリは128GB DDR5（32GB×4）、ストレージは2TB SSD + 2TB HDDという圧倒的な構成。高負荷のゲームや動画編集も快適にこなすハイスペックモデルだ。

通常価格839,800円（税抜）のところ、今回は90,000円オフの749,800円（税抜）で販売される。

■ コスパ重視なら「ZEFT Z55XH」も要チェック

もう一つの注目モデルは、バランスの取れたスペックで人気の「ZEFT Z55XH」。

Windows 11 Home 64ビット版をベースに、CPUはIntel Core Ultra7-265Fを搭載し、グラフィックにはGeForce RTX 5060を採用。

メモリは16GB DDR5、ストレージは1TB SSDを標準装備しており、日常利用からゲーミングまで幅広く対応できる。

特価は209,800円（税抜）。手に取りやすい価格ながら、最新世代のパフォーマンスを体感できるコストパフォーマンス抜群のモデルだ。

■ 全10モデルがセール対象！最新PCを手に入れるチャンス

このほかにも、「ZEFT R59AFC」をはじめとする全10モデルがセール対象となっており、いずれも割引価格で購入可能。

高性能なゲーミングPCやデスクトップPCをお得に手に入れる絶好のチャンスとなっている。

■ セール概要

イベント名：2025/10/22 24時間限定セール

開催日：2025年10月22日

開催時間：0:00 ～ 23:59

実施店舗：パソコンショップSEVEN（運営：株式会社セブンアールジャパン）

割引内容：対象製品が最大90,000円オフ

最新スペックのゲーミングPCをお得に手に入れたい人は、このチャンスを絶対に見逃さないようにしよう。