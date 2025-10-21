RTX 5080搭載PCも！ パソコンショップSEVENの24時間限定セールで51,000円お得に

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、最新ゲーミングPCおよびデスクトップPCを対象とした『2025/10/21 24時間限定セール』を10月21日に実施する。このセールは同日に0:00から23:59までの期間限定で行われ、最大で51,000円の値引きが適用される非常にお得な機会だ。

セールの目玉商品として、ハイエンドモデルの「ZEFT Z57V」が特別価格で提供される。このモデルはintel Core Ultra9-285プロセッサとGeForce RTX 5080グラフィックボードを搭載し、メモリは64GB DDR5と十分なハイスペックを誇る。通常価格は549,800円（税抜）のところ、今回のセールでは51,000円オフの498,800円（税抜）で購入可能だ。

その他にも、「ZEFT Z55XK」と「ZEFT R59AB」などバリエーション豊富なモデルがセール対象となる。「ZEFT Z55XK」はよりコンパクトな設計を重視したモデルで、intel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 3050を搭載。こちらのモデルは15,000円オフの特価249,800円（税抜）で提供される。また、AMDのプロセッサを搭載した「ZEFT R59AB」も登場し、22,000円オフの特価286,800円（税抜）で手に入る。

セールの詳細はパソコンショップSEVENの特設ページで確認でき、全10商品がセール対象となる。さらに、全商品送料無料が適用されるため、PC購入を考えている人はぜひこの機会を逃さずに活用して欲しい。