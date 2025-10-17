RTX 5090＆AMD Ryzen 7搭載のハイエンドPCが6.8万円引き！ セブンアールジャパンが特別セール開催

【24時間限定】セブンアールジャパンが特別セール開催！人気ゲーミングPCが最大68,000円OFF

セブンアールジャパンは、10月17日限定で特別セールを実施する。BTOパソコンメーカーとして高い評価を受ける同社が、ゲーミングPCや高性能デスクトップPCを最大68,000円引きで提供する注目のイベントだ。

セール注目モデル

ZEFT R60P：

AMD Ryzen 7 9700XプロセッサとGeForce RTX 5090を搭載し、32GB DDR5メモリと2000GB SSDを備えるハイエンドモデル。通常価格687,800円から68,000円引きの619,800円（税抜）で購入可能。

ZEFT Z54HT：

Intel Core Ultra9-285KとGeForce RTX 5070 Tiを搭載。32GB DDR5メモリと1000GB SSDを備え、通常399,800円が20,000円OFFの379,800円（税抜）となる。最新CPUとGPUを組み合わせたバランスの取れた1台だ。

ZEFT Z56TA：

同じくIntel Core Ultra9-285Kを採用し、GeForce RTX 5060 Tiを搭載。通常359,800円から25,000円引きの334,800円（税抜）で提供される。ゲームから動画編集まで快適にこなすコストパフォーマンス重視のモデル。

購入方法と特典

特設ページ「パソコンショップSEVEN」から購入が可能で、全国送料無料で配送されるのも嬉しいポイントだ。特設ページでは全10製品がセール対象として掲載されており、パソコンの買い替えを検討している人にとって見逃せない内容となっている。

まとめ

今回のセブンアールジャパン特別セールは、わずか24時間限定。高性能ゲーミングPCをお得に購入できる絶好のチャンスだ。購入を検討しているなら、在庫がなくなる前に早めにチェックしておきたい。