RTX 5070・RTX 5080搭載モデルが驚異の値下げ！ BTOセールで最大60,000円オフ【10月16日限定】

【24時間限定】パソコンショップSEVENが最大6万円オフの大型セールを開催！最新ゲーミングPCも対象

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、10月16日に24時間限定の大規模セールを実施する。自社直営のパソコンショップSEVENにて、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大60,000円引きとなる注目のイベントだ。

セール期間は10月16日0:00～23:59までの1日限定。

■注目モデル1：「ZEFT Z54QS」──圧倒的な性能を誇るハイエンドゲーミングPC

今回のセールで注目すべき1台が、ハイエンドモデルの「ZEFT Z54QS」だ。

OSには最新のMicrosoft Windows 11 Home 64ビット版を搭載し、プロセッサにはIntel Core Ultra9-285Kを採用。さらに、グラフィックカードにはGeForce RTX 5080を装備しており、AAAタイトルの最新ゲームや映像編集にも余裕で対応する。

加えて、64GB DDR5メモリと2TB（2000GB）SSDストレージを組み合わせた豪華仕様。通常価格589,800円のところ、今回のセールでは60,000円オフの529,800円（税抜）で購入できる。

■注目モデル2：「ZEFT Z56F」──コスパ重視でも妥協なし

コストパフォーマンス重視のゲーマーには、「ZEFT Z56F」も見逃せない。

CPUにIntel Core i7-14700KF、GPUにGeForce RTX 5070を搭載し、主流タイトルからクリエイティブ作業まで幅広くカバー。

通常価格309,800円から21,000円引きの288,800円（税抜）という特価で登場する。

■注目モデル3：「ZEFT R66B」──AMD Ryzen搭載の人気モデルも割引対象

AMD派のユーザーには、「ZEFT R66B」がおすすめだ。

高効率なRyzen 5 8500Gプロセッサを搭載し、普段使いから軽いゲームまで快適にこなす。

通常価格197,800円から8,000円引きの189,800円（税抜）と、こちらもお得な価格設定となっている。

■送料無料＆特設ページ限定販売

今回のセール対象商品は、いずれも送料無料。

全10商品が特別価格でラインナップされ、詳細な仕様やカスタマイズオプションは公式サイトの特設ページで確認できる。購入も同ページから可能だ。

この1日限りのチャンスに、ハイスペックなBTOパソコンをお得に手に入れよう。