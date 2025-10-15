Ryzen 9 9950X3DやRTX 5070 Ti搭載モデルも特価！ セブンアールジャパンがBTOゲーミングPCセール開催

【24時間限定】セブンアールジャパンが「2025/10/15 セール」を開催！ゲーミングPCが最大86,000円OFF

セブンアールジャパンは、10月15日に「24時間限定セール」を開催する。期間中は、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で86,000円引きとなる特別価格で販売される。

■ 目玉モデル「ZEFT Z55CE」：圧倒的スペックがセール価格に

今回のセールで最も注目を集めるのが、ハイエンド仕様の「ZEFT Z55CE」だ。

このモデルは、Intel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードを搭載。さらに、メモリは128GB DDR5を備えており、プロレベルのゲーミングやクリエイティブ作業にも対応する。

通常価格は859,800円（税抜）だが、セールでは86,000円引きの773,800円（税抜）で販売され、しかも送料無料。まさに破格の1台だ。

■ コスパ抜群の注目モデルも勢ぞろい

他にも、AMDユーザーに嬉しいモデルや、手頃な価格帯のPCもラインナップされている。

まず、「ZEFT R61AEB」はAMDのRyzen 9 9950X3Dを搭載し、GeForce RTX 5070 Tiと組み合わせたハイスペックモデル。メモリは32GBを備え、セール価格は50,000円引きの399,800円（税抜）。こちらも送料無料だ。

さらに、「ZEFT Z56P」はコストを抑えつつも性能を妥協したくない人向けのモデル。Intel Core i7-14700FとGeForce RTX 5060を搭載し、セール価格は9,000円引きの206,800円（税抜）。もちろんこちらも送料無料で提供される。

販売期間は2025年10月15日の24時間限定。新しいゲーミングPCへの買い替えを検討しているなら、間違いなくこのチャンスを逃すべきではない。