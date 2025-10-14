RTX 5090＋64GBメモリの怪物PCが値下げ！ パソコンショップSEVEN限定セール開催

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、10月14日に『24時間限定セール』を開催する。この1日限定セールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大88,000円オフで購入できる注目のチャンスだ。

セール期間は10月14日0:00から23:59までの24時間限定。今回の目玉は、圧倒的なパフォーマンスを誇るハイエンドモデル「ZEFT Z55XX」。通常価格874,800円のところ、88,000円引きの786,800円（税抜）で販売される。

このモデルは、GeForce RTX 5090を搭載し、64GBのDDR5メモリ、2000GBのSSDに加え、2TBのHDDを備えた高性能仕様。ゲーマーはもちろん、動画編集や3DCG制作など、クリエイティブ用途にも余裕で対応するハイスペックマシンだ。

ミドルクラスを狙うユーザーには、「ZEFT Z59A」がおすすめ。通常価格439,800円から41,000円オフの398,800円（税抜）で提供される。コンパクトなマイクロタワーケースに、高性能なGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、64GBのDDR5メモリと2000GBのSSDを装備。小型ながらも圧巻の処理能力を誇る。

さらに、エントリーユーザー向けには「ZEFT Z57Q」がラインナップ。21,000円引きの328,800円（税抜）で販売されるこのモデルは、価格を抑えながらも十分なスペックを備えた高コストパフォーマンスモデルだ。初めてのゲーミングPCとしても最適な1台といえるだろう。

今回のセールはパソコンショップSEVEN公式サイト限定で実施され、送料無料特典も付与される。特設ページでは、上記モデルを含む全10商品を一覧でチェック可能。欲しかったハイスペックPCを手に入れる絶好のチャンスだ。