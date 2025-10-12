45,000円OFF！ RTX 5070 Ti搭載ゲーミングPCが24時間限定で買えるチャンス

【24時間限定】セブンアールジャパンが最大45,000円OFFのゲーミングPCセールを開催！

セブンアールジャパンは、10月12日限定で「24時間限定セール」を実施する。セール期間は同日0:00から23:59までのわずか1日。この特別セールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大45,000円引きで購入できる。

注目のセール対象モデル「EFFA G08J」

目玉商品は、圧倒的なスペックを誇る「EFFA G08J」。最新のWindows 11 Home 64ビット版を搭載し、Intel Core Ultra7-265KFプロセッサとGeForce RTX 5070 Tiグラフィックボードを採用している。高い処理性能とグラフィック描写力を兼ね備えたこのモデルは、特別価格418,800円（税抜）で販売される。

そのほか、人気シリーズの「ZEFT Z56BN」（269,800円／税抜）や「ZEFT Z54AA」（308,800円／税抜）もセール対象となっており、すべて送料無料で購入できる。

各モデルの特徴と割引内容

「ZEFT Z56BN」は、Intel Core Ultra7-265プロセッサとGeForce RTX 5060 Tiを搭載。通常価格から15,000円オフの特別価格で提供される。

一方、「ZEFT Z54AA」は128GBメモリとGeForce RTX 4060を装備し、21,000円の割引後、308,800円（税抜）で販売される。いずれのモデルも、PCゲームのパフォーマンスを最大限に引き出すハイスペック構成となっている。

詳細情報と購入方法

セールの詳細や対象モデルの一覧は、セブンアールジャパンの公式サイトで確認できる。このチャンスは24時間限定。期間に限りがあるため、気になるモデルは早めのチェックをおすすめする。