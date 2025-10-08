「ZEFT Z55XO（Core Ultra9・RTX 5080・128GBメモリ）」などが最大6.5万円オフ｜パソコンショップSEVENが10月8日限定セール開催

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、10月8日に「2025/10/8 24時間限定セール」を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが対象となり、最大65,000円の割引が適用される。

24時間限定セールの開催概要

セールの実施期間は10月8日0時00分から23時59分までの24時間限定。オンラインストア上で行われ、合計10製品が特別価格で販売される。さらに、全商品が送料無料で提供されるため、購入のハードルが低い点も魅力となっている。

注目モデル：ZEFT Z55XO

今回のセールで特に注目を集めるのが、高性能ゲーミングモデル「ZEFT Z55XO」だ。搭載OSはWindows 11 Pro（64ビット版）。CPUにはIntel Core Ultra9-285K、GPUにはGeForce RTX 5080を採用しており、ハイエンドゲームも快適に動作する。

メモリは128GB DDR5を搭載し、ストレージは2TB SSDと2TB HDDのデュアル構成。圧倒的な処理性能と大容量ストレージを両立している。販売価格は559,800円（税抜）で、通常価格から65,000円引きの特別価格となる。

その他のセール対象モデル

「ZEFT Z55WR」は、Intel Core i7-14700FとGeForce RTX 5070 Tiを搭載した高性能モデル。動画編集や3Dレンダリングなどの用途にも対応する。通常価格349,800円から24,000円引きの325,800円（税抜）で販売される。

また、「ZEFT R60IA」はコンパクトなマイクロタワー型PCで、AMD Ryzen 5 9600とGeForce RTX 3050を搭載。日常用途から軽いゲーミングまで幅広く対応できる。通常価格169,800円から2,000円引きの167,800円（税抜）で購入可能だ。

まとめ：PC購入を検討するユーザーに最適な機会

今回の「24時間限定セール」では、ゲーミングPCから汎用モデルまで幅広いラインナップが割引対象となる。全商品が送料無料で提供されるため、コストパフォーマンスを重視するユーザーや、最新PCへの買い替えを検討しているユーザーにとって見逃せない機会といえる。