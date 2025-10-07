Core Ultra9-285K・RTX 5090搭載「ZEFT Z55CE」が最大9万円オフ

セブンアールジャパン、2025年10月7日限定の特別セールを開催

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、同社が運営する「パソコンショップSEVEN」にて、10月7日限定の特別セールを実施する。 この1日限りのセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大9万円引きとなる特別価格で販売される。

セール注目モデル「ZEFT Z55CE」

目玉商品として注目されているのが、ハイエンドモデルの「ZEFT Z55CE」だ。 このモデルには、Intel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードを搭載。 さらに、128GB DDR5メモリを備えた高性能かつ大容量の構成が特長である。

通常価格879,800円（税抜）のところ、セール当日は90,000円オフの789,800円（税抜）で購入できる。 また、ほかにも人気の「ZEFT Z55T」や「ZEFT Z54BS」がラインナップされ、それぞれ13,000円オフと27,000円オフの特別価格で提供される。

全10商品がセール対象、送料無料で提供

今回の限定セールでは、合計10種類のモデルが対象となる。 購入はパソコンショップSEVEN公式サイトから行うことができ、セール対象商品はいずれも送料無料で配送される。

詳細情報と購入ガイド

セールの詳細情報や対象商品のスペック、購入手順などは、特設ページで確認できる。 期間限定のため、気になる人は早めのチェックがおすすめだ。 この機会に、最新のハイエンドPCをお得に入手し、快適なゲーム環境やクリエイティブ作業環境を手に入れてみてはいかがだろうか。