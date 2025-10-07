このページの本文へ

Core Ultra9-285K・RTX 5090搭載「ZEFT Z55CE」が最大9万円オフ

2025年10月07日 00時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

セブンアールジャパン、2025年10月7日限定の特別セールを開催

　BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、同社が運営する「パソコンショップSEVEN」にて、10月7日限定の特別セールを実施する。 この1日限りのセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大9万円引きとなる特別価格で販売される。

セール注目モデル「ZEFT Z55CE」

　目玉商品として注目されているのが、ハイエンドモデルのZEFT Z55CEだ。 このモデルには、Intel Core Ultra9-285KプロセッサGeForce RTX 5090グラフィックボードを搭載。 さらに、128GB DDR5メモリを備えた高性能かつ大容量の構成が特長である。

　通常価格879,800円（税抜）のところ、セール当日は90,000円オフの789,800円（税抜）で購入できる。 また、ほかにも人気のZEFT Z55TZEFT Z54BSがラインナップされ、それぞれ13,000円オフ27,000円オフの特別価格で提供される。

全10商品がセール対象、送料無料で提供

　今回の限定セールでは、合計10種類のモデルが対象となる。 購入はパソコンショップSEVEN公式サイトから行うことができ、セール対象商品はいずれも送料無料で配送される。

詳細情報と購入ガイド

　セールの詳細情報や対象商品のスペック、購入手順などは、特設ページで確認できる。 期間限定のため、気になる人は早めのチェックがおすすめだ。 この機会に、最新のハイエンドPCをお得に入手し、快適なゲーム環境やクリエイティブ作業環境を手に入れてみてはいかがだろうか。

■関連サイト

カテゴリートップへ