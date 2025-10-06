今日だけ！ パソコンショップSEVENで最新ゲーミングPCが最大10万円引き

セブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにて10月6日限定で「24時間限定セール」を実施する。セール期間は10月6日の0:00から23:59まで。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大10万円引きとなる。

注目のモデル【ZEFT Z55XX】は、通常価格899,800円（税抜）から10万円オフの799,800円（税抜）で提供される。搭載されるプロセッサはIntel Core Ultra9-285、グラフィックボードはGeForce RTX 5090。メモリは64GB DDR5を備え、大容量の2000GB SSDと2TB HDDを搭載するハイスペック構成だ。送料無料で購入可能となっている。

そのほかの対象モデルとして、【ZEFT R60SY】と【ZEFT Z55XM】もセールに登場。R60SYはAMD Ryzen 9 9950XプロセッサとGeForce RTX 4060を搭載し、通常価格285,800円（税抜）から16,000円引きの269,800円（税抜）。



Z55XMはIntel Core Ultra7-265とGeForce RTX 3050を組み合わせ、通常209,800円（税抜）から10,000円引きの199,800円（税抜）となる。いずれも送料無料で提供される。

今回のセール対象は全10商品。その詳細や購入方法は、セール特設ページから確認できる。購入を検討している人は、販売開始と同時にチェックするのがおすすめだ。