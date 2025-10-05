ゲーミングPCの24時間セール｜セブンアールジャパンが10月5日に最大27,000円OFF

セブンアールジャパン、2025年10月5日に24時間限定セールを開催

セブンアールジャパンは、10月5日に「24時間限定セール」を実施する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大27,000円割引で購入できる。

注目モデル：ZEFT Z54BR

セール対象商品のひとつ【ZEFT Z54BR】は、以下の構成を備えた高性能モデルだ。

・OS：Microsoft Windows 11 Home 64ビット版

・CPU：Intel Core Ultra9-285K

・GPU：GeForce RTX 4060 Ti

・メモリ：64GB DDR5（32GB×2）

・ストレージ：1TB SSD

通常価格375,800円（税抜）のところ、27,000円引きの348,800円（税抜）で提供される。

コストパフォーマンスに優れたZEFT R61C

もうひとつの注目モデルは【ZEFT R61C】。こちらは最新のAMD Ryzen 7 7800X3Dを搭載し、グラフィックにはGeForce RTX 5070を採用している。

・メモリ：32GB DDR5（16GB×2）

・ストレージ：1TB SSD

通常価格295,800円（税抜）から24,000円引きの271,800円（税抜）で購入可能だ。

コンパクトなZEFT Z56BCもラインアップ

コンパクトながら高性能な【ZEFT Z56BC】もセール対象。通常価格299,800円（税抜）が14,000円引きの285,800円（税抜）で提供され、送料無料で購入できる。

セール概要

今回のセールは10月5日のみの24時間限定で開催され、特設ページでは全10商品が紹介されている。詳細や購入方法は公式セールページから確認できる。