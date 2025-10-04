最大62,000円オフ｜パソコンショップSEVEN 10月4日限定PCセールの注目モデル

セブンアールジャパンが運営する「パソコンショップSEVEN」は、10月4日に24時間限定セールを実施する。セール期間中は、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大62,000円割引で購入可能だ。対象となるのは性能重視のモデルが中心で、特にゲーマーにとって注目の内容となっている。
主なセール対象モデル
ZEFT R61AS
OS：Microsoft Windows 11 Pro
CPU：AMD Ryzen 9 9950X3D
GPU：GeForce RTX 5080
メモリ：DDR5 192GB
ストレージ：SSD 2000GB
価格：通常 628,800円（税抜） → セール価格 566,800円（税抜／62,000円引き）
ZEFT Z54AA
OS：Microsoft Windows 11 Home
CPU：Intel Core Ultra7-265K
GPU：GeForce RTX 4060
メモリ：128GB
ストレージ：SSD 1000GB
価格：通常 329,800円（税抜） → セール価格 299,800円（税抜／30,000円引き）
ZEFT R60TT
OS：Microsoft Windows 11 Home
CPU：AMD Ryzen 7 9800X3D
GPU：GeForce RTX 4060
メモリ：32GB
ストレージ：SSD 1000GB
価格：通常 271,800円（税抜） → セール価格 265,800円（税抜／6,000円引き）
セール概要
これらを含む合計10モデルがセール対象となる。詳細はセール特設ページで確認可能だ。
開催日時：10月4日 0:00〜23:59
期間：24時間限定
送料：無料