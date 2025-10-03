ゲーミングPCが今だけ5万円引き！ パソコンショップSEVEN「24時間限定セール」開催

BTOパソコンショップSEVEN、10月3日に「24時間限定セール」開催 ─ 最大5万円オフの特価PCが登場

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、10月3日に「2025/10/3 24時間限定セール」を実施する。

今回のセールでは、最先端のゲーミングPCやハイスペックなデスクトップPCが、最大50,000円引きの特別価格で提供される。

目玉モデル「ZEFT R60AD」 ─ 最新RyzenとRTX5080搭載

セールの注目商品として挙げられるのが「ZEFT R60AD」。

このモデルはAMD Ryzen7 7800X3DプロセッサーとGeForce RTX 5080グラフィックボードを搭載しており、パフォーマンスを重視するゲーマーに最適な一台だ。

通常価格 449,800円から50,000円オフの399,800円（税抜）にて販売される予定で、ハイエンドゲーミング環境を求めるユーザーにとって見逃せない。

10商品が特価対象 ─ ゲームライフを進化させるラインナップ

セール対象は「ZEFT R60AD」を含む全10モデル。

「ZEFT R60FP」「ZEFT R60HR」など、多彩な構成のモデルが揃い、ゲーミング用途だけでなく、クリエイティブ作業や日常利用においても高いパフォーマンスを発揮する。

これらの特価PCは、今後のゲームライフを大きく進化させる可能性を秘めている。

注文は公式サイトから、送料無料で自宅へ直送

購入はパソコンショップSEVEN公式サイトから可能で、送料無料特典も付属。

セール対象商品の詳細や購入手続きは、特設ページから確認できる。