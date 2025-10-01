Ryzen 9 ＆ RTX 5080搭載！「ZEFT R61AHA」が65,000円オフ【10/1限定セール】

セブンアールジャパンは、10月1日限定で「パソコンショップSEVEN」にて24時間限定セールを開催する。この特別セールでは、同社が販売する最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大65,000円割引で購入可能となる。実施時間は10月1日0:00から23:59までの1日限定だ。

セールの注目モデル

今回のセールの目玉商品は、ハイエンドゲーミングPC「ZEFT R61AHA」。このモデルはAMD Ryzen 9 9950X3DプロセッサとGeForce RTX 5080を搭載。メモリは64GB DDR5、ストレージには2TB SSD + 2TB HDDを備えた圧倒的なスペックを誇る。通常価格644,800円のところ、セールでは65,000円オフの579,800円（税抜）で提供される。

コストパフォーマンスに優れたモデルも対象

さらに、ミドルレンジで人気の「ZEFT R60AW」と「ZEFT R60RP」もセール対象。両モデルともAMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサとGeForce RTX 4060を搭載し、バランスの取れた性能を持つ。販売価格はそれぞれ297,800円（税抜）、249,800円（税抜）となっており、いずれも送料無料で提供される。

セール特設ページで全10商品を公開

セール専用ページでは、全10モデルの詳細情報が掲載されている。最新のゲーミングPCをお得に手に入れたい人は、在庫がなくなる前に早めのチェックがおすすめだ。

このセールは、最新テクノロジーを期間限定で割安に購入できる絶好のチャンスといえるだろう。