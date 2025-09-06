最大70,000円割引！ハイスペックゲーミングPCをお得に買うチャンス

ゲーミングPCをお得に手に入れる絶好のチャンスが到来！



セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、9月6日に「2025/9/6 24時間限定セール」を開催する。最新モデルのゲーミングPCやデスクトップPCが、最大70,000円オフで購入できる注目イベントだ。

セールは9月6日0:00から23:59までの1日限定。対象となるのは厳選された全10商品で、期間を逃すと二度と同じ価格では手に入らない可能性がある。

セールの中心となるのが、ハイエンドモデルのZEFT Z55XO。OSはMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版、CPUにはIntel Core Ultra9-285Kを採用し、GPUはGeForce RTX 5080、メモリは128GB DDR5、さらに2000GB SSDと2TB HDDを搭載。NZXT H9 FLOW RGB ホワイトケースに収められ、1000W 80Plus Gold電源を備えている。



通常価格619,800円が特価549,800円となり、70,000円オフ。送料無料で提供されるため、お得だ。

AMD Ryzen CPUを好むゲーマーにはZEFT R60FXがオススメ。OSはMicrosoft Windows 11 Home 64ビット版、CPUはAMD Ryzen 7 9800X3D、GPUはRadeon RX 9060XT、メモリは32GB DDR5を搭載。通常284,800円が269,800円に値下げされ、15,000円オフで購入できる。

さらに、コスパを重視するならZEFT R60AQも魅力的な選択肢だ。Microsoft Windows 11 Home 64ビット版を搭載し、CPUはAMD Ryzen 9 9900X、GPUはGeforce RTX 4060、メモリ32GB DDR5、ストレージは1000GB SSDを装備。通常259,800円から特価246,800円となり、13,000円オフで購入可能。

今回のセールは1日限定・24時間のみ。詳細は公式のセール特設ページを今すぐチェックし、理想のゲーミングPCをお得にゲットしてほしい。