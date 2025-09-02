Ryzen 7×Radeon搭載「ZEFT R63Q」が特価！1日限りの限定割引

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、9月2日に「2025/9/2 24時間限定セール」を開催する。わずか1日限りの特別企画で、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大40,000円オフになる見逃せないチャンスだ。

セールの注目商品は、ハイエンド志向のユーザーに支持される「ZEFT R63Q」。

AMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサとRadeon RX 9070XTグラフィックボードを搭載し、圧倒的なパフォーマンスを発揮する。通常価格415,800円のところ、今回は40,000円引きの375,800円（税抜）で購入できる。

さらに、コストパフォーマンスに優れた「ZEFT R60AY」や、インテルCPUで安定した性能を誇る「ZEFT Z55S」など、幅広いラインアップも用意されている。これらも1万円〜2万円オフと、大幅な値引きが適用されるのが魅力だ。加えて、全商品送料無料で届けられる点も見逃せない。

セールは9月2日0:00〜23:59の24時間限定で開催される。狙ったモデルを確実に手に入れるためには、公式サイトの特設ページを今すぐチェックしておくのがおすすめだ。