このページの本文へ

Ryzen 7×Radeon搭載「ZEFT R63Q」が特価！1日限りの限定割引

2025年09月02日 00時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、9月2日に「2025/9/2 24時間限定セール」を開催する。わずか1日限りの特別企画で、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大40,000円オフになる見逃せないチャンスだ。

　セールの注目商品は、ハイエンド志向のユーザーに支持されるZEFT R63Q
AMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサとRadeon RX 9070XTグラフィックボードを搭載し、圧倒的なパフォーマンスを発揮する。通常価格415,800円のところ、今回は40,000円引きの375,800円（税抜）で購入できる。

　さらに、コストパフォーマンスに優れたZEFT R60AYや、インテルCPUで安定した性能を誇るZEFT Z55Sなど、幅広いラインアップも用意されている。これらも1万円〜2万円オフと、大幅な値引きが適用されるのが魅力だ。加えて、全商品送料無料で届けられる点も見逃せない。

　セールは9月2日0:00〜23:59の24時間限定で開催される。狙ったモデルを確実に手に入れるためには、公式サイトの特設ページを今すぐチェックしておくのがおすすめだ。

■関連サイト

カテゴリートップへ