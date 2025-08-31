Core Ultra9×RTX 5080搭載！ハイエンドゲーミングPCが大幅割引

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、8月31日の1日限定で特別セールを実施する。この日限りで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大5万円オフで購入可能。セールは0:00から23:59まで開催される。

今回のセールで特に注目したいのが「ZEFT Z55BP」。インテルCore Ultra9-285Kと、GeForce RTX 5080グラフィックボードを搭載したハイエンドモデルだ。さらに、32GB DDR5メモリと2000GB SSDを備え、ゲームもクリエイティブ作業も快適にこなせる仕様。通常価格529,800円（税抜）が、セール特価479,800円（税抜）で送料無料というお得さだ。

コスパ重視のユーザーには、「SR-ar5-5660J/S9」がおすすめ。AMD Ryzen 5 9600プロセッサに加え、16GBメモリと1000GB SSDを搭載。普段使いからオンラインゲームまで対応できる性能を持ち、通常価格134,800円（税抜）が129,800円（税抜）で手に入る。もちろん送料無料だ。

さらに、バランス型のおすすめモデルとして「ZEFT Z56KA」もラインナップ。GeForce RTX 5070を搭載し、幅広いゲームタイトルをスムーズに楽しめる。通常価格359,800円（税抜）のところ、25,000円引きの334,800円（税抜）で購入可能だ。

今回のセール対象は全10商品。詳しい内容は、パソコンショップSEVENの特設ページで確認できる。最新ゲーミングPCを狙っている人にとって、見逃せない1日となるだろう。