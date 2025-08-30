Ryzen 9＆Radeon搭載モデルも値下げ！パソコンショップSEVEN 24時間限定PCセール開催

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、8月30日に24時間限定の特別セールを開催する。この1日限定のセールでは、最新のゲーミングPCや高性能デスクトップPCが最大56,000円引きで購入できるため、多くのPCユーザーから注目を集めている。

今回の目玉モデルは「ZEFT R61TC」だ。Ryzen 9 9950XとRadeon RX 9070XTを搭載したハイエンドゲーミングPCで、64GBのDDR5メモリと2000GB SSDを備え、快適でパワフルなゲーム環境を実現する。通常価格545,800円（税抜）のところ、56,000円オフの489,800円（税抜）で提供される。

さらに、幅広いユーザー層に対応するモデルもセール対象だ。コンパクト設計が魅力の「ZEFT R52G-Cube」は、AMD Ryzen 5 7600とGeForce RTX 4060 Tiを搭載。通常243,800円（税抜）から17,000円引きの226,800円（税抜）で手に入る。



また、インテルCPUを採用した「ZEFT Z55EKC」も登場し、266,800円（税抜）で購入可能だ。

セールは8月30日0:00から23:59までの1日限定で、対象商品はすべて送料無料。オンラインショップから簡単に注文でき、詳細は特設ページで確認できる。