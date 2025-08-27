最大100,000円オフ！パソコンショップSEVENで8月27日の24時間限定セール開催！

パソコンショップSEVENは8月27日に24時間限定のセールを実施する。

セールの主力商品として注目されるのは、ハイエンドモデル「ZEFT Z55XX」だ。このモデルは、Microsoft Windows 11 Proとintel Core Ultra9-285プロセッサ、GeForce RTX 5090グラフィックボードを搭載している。価格は、通常価格899,800円(税抜)から100,000円オフの799,800円(税抜)で提供される。

「ZEFT R61AQ」は、AMD Ryzen7 9800X3DプロセッサとRadeon RX 9070XTグラフィックボードを搭載したミドルタワー仕様となっている。価格は、通常価格519,800円(税抜)から51,000円オフの468,800円(税抜)。そして、「ZEFT Z57O」は、intel Core Ultra7-265K、GeForce RTX 4060を搭載し、1000GBのSSDを備えたミドルタワーPCだ。通常216,800円(税抜)のところ、207,800円(税抜)で購入できる。

24時間限定のこのセールは8月27日0:00から23:59まで実施され、全10商品のPCが割引対象となる。詳しい情報は公式サイトのセール特設ページから確認してほしい。