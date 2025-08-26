高性能PCが最大70,000円引き！8月26日の24時間限定スペシャルセール開始！

パソコンショップSEVENは、8月26日限定でゲーミングPCが最大70,000円オフになるスペシャルセールを開催する。セール期間は8月26日の0:00から23:59まで。

セールの目玉商品「ZEFT Z55GA」は、Windows 11 Pro 64ビット版、intel Core Ultra7-265F、GeForce RTX 5090、32GB DDR5メモリ、1000GB SSDを搭載しており、通常より70,000円オフの619,800円(税抜)で購入できる。

「ZEFT Z55F」は、プロセッサにintel Core Ultra5-235、グラフィックボードにはGeForce RTX 4060 Ti、さらに16GB DDR5メモリと1000GB SSDを備えたミドルタワーケース構成で、223,800円(税抜)で提供される。

さらに、「ZEFT Z55XK」は、intel Core Ultra9-285KとGeForce RTX 3050を搭載し、16GB DDR5メモリと2000GB SSDを備えたマイクロタワーケースの構成で、通常より 20,000円オフの249,800円(税抜)で購入できる。

これらに加えて、他にも全10商品がこの24時間限定セールの対象となっている。購入はパソコンショップSEVENの公式ウェブサイトから可能だ。詳細は特設ページで確認してほしい。