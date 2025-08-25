セブンアールジャパン、8/25限定セール！最新ゲーミングPCが最大4万円オフ

セブンアールジャパンは、8月25日にパソコンショップSEVENで24時間限定の特別セール「2025/8/25 24時間限定セール」を開催する。セールでは最新のゲーミングPCやデスクトップPCが、通常価格から最大40,000円割引される。

目玉商品はハイエンドモデル「ZEFT Z55XJ」だ。通常価格416,800円（税抜）のところ、40,000円引きの特価376,800円（税抜）で販売される。このモデルは、intel Core Ultra7-265Fプロセッサ、GeForce RTX 5060 Ti 16GBグラフィックボード、さらに圧巻の192GB DDR5メモリを搭載。圧倒的な処理性能とスムーズなゲーム体験を実現するという。

そのほか、「ZEFT Z55E」は通常価格から3,000円引きの223,800円（税抜）、「ZEFT Z55S」は20,000円引きの226,800円（税抜）で購入可能。いずれもコストパフォーマンスに優れた注目モデルとなっている。

今回のセール対象は全10商品で、いずれも送料無料で提供される。さらに、日付限定の特別価格という点も大きな魅力だ。詳細な製品情報や購入方法は、セール特設ページから確認できる。

セブンアールジャパンが実施するこのセールは、最新テクノロジーを手に入れる絶好のチャンスとなる。PC愛好者やゲーマーにとって、見逃せない一日限定のイベントといえるだろう。