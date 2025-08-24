RTX 5080搭載PCからRyzen 7モデルまで、全10機種が特価販売【8/24限定】

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、8月24日に「2025/8/24 24時間限定セール」を開催する。この1日限りのセールでは、最新のゲーミングPCや高性能デスクトップPCが最大48,000円割引となり、大幅な値引き価格で購入できる絶好のチャンスとなる。

今回のセールで注目されるのは、フラッグシップモデル「ZEFT Z55XA」だ。Microsoft Windows 11 Pro 64ビットを標準搭載し、最上位クラスのintel Core Ultra7-265プロセッサとGeForce RTX 5080グラフィックボードを備える。



さらに、64GB DDR5メモリと2000GB SSDストレージにより、圧倒的な処理性能と大容量を実現する。通常価格496,800円（税抜）が、この日は48,000円引きの448,800円（税抜）で購入可能で、送料無料での提供となる。

また、コストパフォーマンス重視のユーザーには「ZEFT R60SA」も見逃せない。AMD Ryzen 7 7700プロセッサとGeForce RTX 4060グラフィックボードを搭載し、16GB DDR5メモリを備えるバランス型モデルだ。通常価格189,800円（税抜）が8,000円割引の181,800円（税抜）で提供される。



さらに、デスクトップユーザーには「ZEFT Z57N」もおすすめで、intel Core Ultra7-265プロセッサとGeForce RTX 4060グラフィック、16GB DDR5メモリを搭載。通常226,800円（税抜）が3,000円引きの223,800円（税抜）で購入可能となる。

このほかにも、合計10種類の最新PCが今回のセール対象に含まれており、ハイエンドからエントリーモデルまで幅広く選べる。詳細情報や対象商品一覧は、セール特設ページで確認できる。