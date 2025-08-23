ZEFTゲーミングPCをお得に！8/23限定セールで最大49,000円割引

セブンアールジャパンは、8月23日に「2025/8/23 24時間限定セール」を開催する。このセールは最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大49,000円オフで購入できるチャンスだ。セール期間は8月23日0:00から23:59までで、パソコン愛好者には見逃せない一日となる。

セールの目玉商品は、「ZEFT Z57W」「ZEFT R60HE」「ZEFT R60IB」だ。特に注目なのが「ZEFT Z57W」で、こちらは通常価格498,800円(税抜)が49,000円オフの特価449,800円(税抜)となる。マイクロソフトの最新OS、Windows 11 Homeを搭載し、intel Core Ultra9-285Kプロセッサ、GeForce RTX 5070 Tiグラフィックボード、64GBのDDR5メモリを備える。ストレージは二段構えで、2000GB SSDと2TB HDDを搭載しており、パワフルなパフォーマンスを実現する。

また、「ZEFT R60HE」は通常226,800円(税抜)が特価219,800円(税抜)となり、AMD Ryzen 7 7800X3DプロセッサとGeForce RTX 4060 Tiグラフィックボードを搭載。容量1000GBのSSDがスムーズなデータ処理をサポートする。



もう一つの注目商品「ZEFT R60IB」は通常209,800円(税抜)が199,800円(税抜)に。こちらもWindows 11 Homeを搭載し、Ryzen 5 9600とGeForce RTX 4060、16GB DDR5メモリを備え、ゲーミング初心者にも適している。

セール特設ページでは、これらの他にも全10商品が対象となっており、送料無料の特典も注目だ。詳しい情報や購入は、特設ページから確認できる。この機会を逃さず、新たなPC環境を手に入れよう。