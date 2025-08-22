RTX 5070 Ti搭載PCも値引き！パソコンショップSEVEN特別セール

セブンアールジャパンは、8月22日に特別な24時間限定セールを開催する。セール期間中、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で50,000円オフになるという。対象となる商品は、パソコンショップSEVENのウェブサイトから購入可能だ。

SEVENの目玉商品「ZEFT Z55XY」は、通常価格499,800円（税抜）から50,000円オフの449,800円（税抜）で提供される。このモデルは、64GBのDDR5メモリとGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、高性能なゲーミング体験を提供する。

また、「ZEFT Z54BQ」と「ZEFT Z52D」も値引き対象だ。「ZEFT Z54BQ」は319,800円（税抜）、「ZEFT Z52D」は207,800円（税抜）で、どちらも通常価格より大幅に値引きされている。これらのモデルは公式サイトからも確認できるので、詳細をチェックして欲しい。

今回のセールには全部で10商品が対象となっており、特設ページからすべての商品を見ることができる。送料無料のサービスも用意されているため、今がチャンスだ。セールの詳細は8月22日0:00から23:59まで、この機会を逃さないようにして欲しい。