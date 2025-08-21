RTX 5080搭載「ZEFT Z55XO」など最新ゲーミングPCが大幅割引【8/21セール】

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、8月21日の24時間限定で大規模なセールを実施する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大70,000円の割引価格で提供され、特設ページでは全10商品がセールの対象となる。

セールの目玉商品として、特に注目すべきなのは「ZEFT Z55XO」だ。このモデルは、Windows 11 Pro 64ビット版のOSを搭載し、最先端のintel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5080グラフィックボードを備える。128GBのDDR5メモリと2000GB SSD＋2TB HDDストレージを備えたこのゲーミングPCは、通常価格619,800円（税抜）が今なら70,000円オフの549,800円（税抜）で購入できる。

さらに、ゲーミング性能を維持しつつ手頃な価格帯を重視するユーザーには「ZEFT Z55DK」が最適だ。こちらは、Windows 11 Home 64ビット版をOSに採用し、intel Core Ultra7-265プロセッサおよびGeForce RTX 4060グラフィックボードを搭載。メモリ32GBと1TBのSSDストレージを装備し、価格は12,000円オフの259,800円（税抜）で提供される。

出費を抑えつつも高性能を求めるなら「SR-ar5-5670J/S9」も見逃せない。こちらはAMD Ryzen 5 9600プロセッサに32GBメモリ、1000GB SSDを搭載。今回のセールで3,000円オフとなる143,800円（税抜）で購入できる。

セールは8月21日0:00から23:59までの24時間限定で開催され、全商品送料無料で提供される。購入はパソコンショップSEVENの公式サイトにて可能で、特設ページからすべての商品詳細を確認できる。