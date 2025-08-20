RTX 4060 TiやRX 7800XT搭載モデルが安い！ゲーミングPC特価情報

セブンアールジャパンは、8月20日に『2025/8/20 24時間限定セール』を開催する。今回のセールでは、最新のゲーミングPCおよびデスクトップPCが最大27,000円の値引きがされる。



セール期間は8月20日0:00から23:59までで、場所は公式オンラインストア「パソコンショップSEVEN」だ。

セールの目玉商品である「ZEFT Z54BS」は、最新のintel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 4060 Tiグラフィックボードを搭載し、ミドルタワーケースに収められている。通常価格376,800円が27,000円オフの349,800円（税抜）で購入可能だ。また、送料無料の特典も付いている。

他の注目商品として「ZEFT R60BJ」がある。こちらはAMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサとRadeon RX 7800XTグラフィックボードを採用し、850W 80Plus gold電源を備えている。通常価格309,800円が20,000円オフの289,800円（税抜）で提供される。

販売されるすべての商品にWindows 11 Home 64ビット版が搭載されており、いずれのモデルも1000GBのSSDを備えている。特にゲーミングや高度な処理が求められるタスクに最適だとしている。この特別セールはセブンアールジャパンの公式サイトでのみ展開され、10商品のラインナップ全てが対象になっている。