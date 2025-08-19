Core Ultra 9＆RTX 5090搭載PCが1日だけ10万円オフ

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、一日限定の「2025/8/19 24時間限定セール」を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大100,000円オフで提供される絶好の機会となる。

特に注目すべきは、同社のハイエンドモデル【ZEFT Z55XX】だ。これは、Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版をOSに採用し、intel Core Ultra 9-285をプロセッサに搭載している。また、GeForce RTX 5090による圧倒的なグラフィックパフォーマンスと、64GBのDDR5メモリが用意されている。ストレージには2000GB SSDと2TB HDDを組み合わせており、全体のスペックはまさにトップレベルだ。通常価格899,800円（税抜）のところ、8月19日限定で799,800円（税抜）にプライスダウンされる。

もうひとつの注目商品は【ZEFT R63O】である。このモデルは、Microsoft Windows 11 Home 64ビット版を搭載し、AMD Ryzen 7 9800X3Dをプロセッサに選んでいる。グラフィックボードにはRadeon RX 9070XTを使用し、32GBのDDR5メモリを備えている。2TBのHDDを加えた2000GB SSDのストレージも魅力的だ。今回のセールでは、通常価格418,800円（税抜）から40,000円引きの378,800円（税抜）で購入可能。

他にも、【ZEFT Z55Y】など計10商品のセールが行われる予定で、それぞれが特別価格で提供される。

このスペシャルセールは8月19日の0時から23時59分までの一日限定で開催される。購入は、パソコンショップSEVENの公式サイトから行うことができ、送料無料のサービスも付いている。商品詳細や購入方法については、下記の特設ページで確認してほしい。

今回の24時間限定セールは、最新PCを手に入れる絶好のチャンスであり、激安価格は見逃せない。