8月18日の24時間限定！最大46,000円オフのセールがパソコンショップSEVENで開催中

パソコンショップSEVENは、8月18日の0:00から23:59までの24時間限定セールを開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で46,000円オフとなる。

主なセール商品は、【ZEFT R60RY】や【ZEFT Z54BR】、【ZEFT Z55EKA】の三機種だ。【ZEFT R60RY】は、AMD Ryzen7 9800X3DプロセッサやGeForce RTX 5080グラフィックボードを搭載し、32GBのDDR5メモリと1000GB SSDを備えている。通常価格は445,800円だが、セール期間中は46,000円オフの399,800円（税抜）で購入可能となる。

また、【ZEFT Z54BR】はintel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 4060 Tiを搭載し、64GBのDDR5メモリを搭載している。こちらも通常価格375,800円から27,000円オフの348,800円（税抜）で販売される他、【ZEFT Z55EKA】は389,800円から30,000円オフの359,800円（税抜）で手に入る。

他にも全10商品が今回のセール対象となっており、各製品の詳細はセール特設ページで確認できる。