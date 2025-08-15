8月15日の24時間限定！最大48,000円オフの超スペシャルセールがパソコンショップSEVENで開催中

セブンアールジャパンは、8月15日に「2025/8/15 24時間限定セール」を実施する。セールは8月15日0:00から23:59まで行われ、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大48,000円引きになるという。購入はパソコンショップSEVENのオンラインストアから行うことが可能だ。

セールの目玉となる製品は、以下の3つのモデルだ。「ZEFT R60CN」は、AMD Ryzen7 9700XプロセッサにGeForce RTX 5070 Tiグラフィックボード、そして128GBのDDR5メモリといったハイスペックを誇る。このモデルは通常487,800円だが、セール価格は439,800円（税抜）となる。

また、「ZEFT Z56KA」も注目の一台で、intel Core Ultra9-285Kプロセッサや2000GBのSSDを搭載し、特価329,800円（税抜）で提供される。「ZEFT Z56BB」は、コンパクトなマイクロタワーケースに収納された高性能マシンで、215,800円（税抜）にて手に入れることができる。

その他にも全10商品が用意されており、いずれも魅力的な割引価格で提供される。この機会を逃さず、最新のPCを手に入れてみてはいかがだろうか。詳細はセール特設ページに掲載されている。