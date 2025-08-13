8月13日限定！パソコンショップSEVENセール開始、最大58,000円オフをお見逃しなく！

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、8月13日に「2025/8/13 24時間限定セール」を開催する。セールは8月13日0:00から23:59までとなっており、この期間中、最新のゲーミングPCやデスクトップPCがお得な値引き価格で購入可能だ。

注目の商品として、ハイエンドゲーミングPC「ZEFT Z54QS」が挙げられる。このモデルはintel Core Ultra9-285KプロセッサやGeForce RTX 5080グラフィックボードを搭載し、メモリは64GB DDR5。通常価格587,800円（税抜）から58,000円オフの529,800円（税抜）で購入できる。

また、「ZEFT Z55IB」もセール対象となり、プロセッサにはintel Core Ultra7-265Fを採用。グラフィックにはRadeon RX 7800XTを搭載し、メモリ32GB、ストレージ1TBの構成だ。こちらも通常価格271,800円（税抜）から12,000円オフの259,800円（税抜）で提供される。

「ZEFT Z55WM」も、性能と価格のバランスが魅力的だ。RTX 5060 Tiグラフィックボードや192GBメモリを搭載し、通常価格418,800円（税抜）から40,000円オフの378,800円（税抜）で購入できる。

詳細や他のセール商品については、セール特設ページで確認できる。この特別セールは、理想のPCを手に入れる絶好のチャンスとなるだろう。