Core Ultra9＆RTX 5090搭載！ハイエンドBTOパソコンが大幅値引き【8/12限定】

セブンアールジャパンは、8月12日限定で「2025/8/12 24時間限定セール」を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大100,000円オフとなる。

セールの注目製品は、最新スペックのBTOパソコン「ZEFT Z55CE」だ。これは、Windows 11 Proを搭載し、Intel Core Ultra9-285KやGeForce RTX 5090といった最先端のハードウェアを備えたミドルタワー型PCだ。



通常は899,800円(税抜)のところ、100,000円引きの799,800円(税抜)で提供される。この他にも「ZEFT Z52DI」「ZEFT R59ABB」など、多様なニーズに応える製品が揃っている。

「ZEFT Z52DI」は、Windows 11 Home、Intel Core i7-14700F、GeForce RTX 4060 Tiを搭載しており、226,800円(税抜)の特価で手に入る。



また、「ZEFT R59ABB」はAMD Ryzen 9 9900XとRadeon RX 7800XTを特徴とし、価格は284,800円(税抜)だ。すべての製品が送料無料で提供されるのも魅力的だ。

この特別セールは8月12日の0:00から23:59までの24時間限定だ。公式ウェブサイトの特設ページから購入可能で、さらに詳しい情報も掲載されている。PCの新しい購入を検討している人には絶好の機会となる。